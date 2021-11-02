

Кобахидзе: Саакашвили имитирует голодовку

02.11.2021 15:38





По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, заявления членов правящей команды в отношении Саакашвили указывают на то, что он имитирует голодовку.



В этом контексте Кобахидзе, упомянул заявление Мамуки Мдинарадзе, который сказал, что человек может голодать 40 дней, и они ждут 41-го дня.



«Если человек месяц голодает, это его право, мы тут ни при чем. Наша обязанность — поддерживать стандарты прав человека и предоставлять соответствующую медицинскую помощь, что и делает правительство.



Я также отметил, что в реальности, что эта голодовка имитируется. Министерство юстиции приняло соответствующее решение и своевременно предоставило информацию общественности.



Также известно, что проводились определенные лечебные процедуры. Я еще раз повторю, что вся тюрьма смеется над тем, что он [Саакашвили] любит лимонад. Мы рады, что реально его здоровье не находится под угрозой. В целом этот вопрос не вызывает интерес, когда один из заключенных голодает. Один из заключенных это Саакашвили, на котором лежит вина в более тяжких преступлениях. Соответственно он один из заключенных. Правительство обязано обращаться с таким заключенным в соответствии со стандартами [в области] прав человека», — сказал Кобахидзе.



Михеил Саакашвили голодает 33 дня. Его соратники по партии, а также врачи сообщают об ухудшении состояние его здоровья. Некоторые сторонники и члены партии призывают Саакашвили прекратить голодовку. Среди них председатель «Нацдвижения» Ника Мелия.



Один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, несколько дней назад сказал:



«Все мы слышали, что человек может голодать 40 дней, и мы ждем 41-го дня, и я уверен, что этот человек будет здоров. Тогда больше не будет повода для разговоров ни у меня ни у нескольких телеканалов».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





