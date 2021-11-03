

Елене Хоштария начала голодовку в здании парламента Грузии

03.11.2021 20:57





Председатель партии «Дроа» Елене Хоштария,заявила о начале голодовки в здании парламента Грузии.

Она сказала, что голодовка будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.



«Моя главное требование — перевезти Саакашвили в гражданскую клинику, потому что во всех случаях риски для его здоровья и безопасности велики, и омбудсмен говорит об этом», — сказала Элене Хоштария.





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