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Елене Хоштария начала голодовку в здании парламента Грузии
03.11.2021 20:57
Председатель партии «Дроа» Елене Хоштария,заявила о начале голодовки в здании парламента Грузии.
Она сказала, что голодовка будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.
«Моя главное требование — перевезти Саакашвили в гражданскую клинику, потому что во всех случаях риски для его здоровья и безопасности велики, и омбудсмен говорит об этом», — сказала Элене Хоштария.
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