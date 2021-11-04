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Ника Гварамия требует личной встречи с Патриархом Илией II
04.11.2021 19:59
«Я, Ника Гварамия, прошу личной встречи с Патриархом Грузии без каких-либо посредников, я хочу проинформировать его и лично услышать его позицию», — заявил после выхода из пенитенциарного учреждения №12 адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия.
По его словам, Михеилу Саакашвили уже заметно хуже.
«Физически это очень заметно, но главное то, что у него уже есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти. Он не может вспомнить имена некоторых людей. Моё пока что помнит, но во время разговора проявилось, что он не смог даже вспомнить имена некоторых своих друзей. Я не знаю, что это за симптом, наверное, об этом должны сказать врачи», — заявил Ника Гварамия.
Ника Гавармия поблагодарил Елену Хоштария от Михеила Саакашвили. Он также потребовал личной встречи с Патриархом.
Это личная просьба к Патриарху. Наши отношения на протяжении многих лет действительно дают мне возможность встретиться с ним лично в надежной ситуации, в любое желаемое Патриархом время, месте и условиях», — заявил Ника Гварамия.
По его словам, Михеил Саакашвили отказывается сотрудничать с медицинским консилиумом до тех пор, пока не будет назначена альтернативная медицинская комиссия.
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