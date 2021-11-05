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Адвокат о состоянии Саакашвили: Ситуация очень тяжелая, ожидается коллапс
05.11.2021 21:15
Состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который 36-й день продолжающего голодовку в тюрьме, тяжелое. Политик с трудом стоит на ногах и не может передвигаться самостоятельно. Об этом сегодня сообщил гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом бывшего президента.
«Состояние Михеила Саакашвили не относится ни к легкой, ни к нормальной категории, он находится в тяжелом состоянии… Сегодня я еще раз убедился в том, что он шатается и к нему приставлено намного больше сопровождающих для того, чтобы по пути он не упал», — сказал Гварамия.
Он добавил, что политик «больше не в том состоянии», чтобы «полностью контролировать ситуацию психологически». Исходя из этого, Гварамия указал, что некоторые заявления экс-президента «могут быть взаимоисключающими» и нелогичными.
Адвокат призвал не судить о состоянии третьего президента Грузии, основываясь только на результатах анализов. Гварамия также снова потребовал от властей страны перевести Саакашвили в частную многопрофильную клинику.
«Давайте говорить о том, что видим. Лично я ничего хорошего здесь не вижу, ситуация очень тяжелая, не обнадеживающая. Я обращаюсь к Бидзине Иванишвили – ситуация по-прежнему крайне тяжелая, ожидается коллапс. Как мне сказал сам Саакашвили, по его ощущениям, у него осталось очень мало времени… Что произойдет после коллапса, никто не знает. В реальности это означает обречение на смерть», — заявил Гварамия.
Михеил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.
Саакашвили сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.
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