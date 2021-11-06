

Суд над Саакашвили хотят провести в тюремном учреждении

06.11.2021 11:56





По информации министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, назначенный на 10 ноября судебный процесс по делу о погроме в телекомпании «Имеди» может быть проведен в Руставском пенитенциарном учреждении №12.



Как пояснил Брегадзе в эфире «Рустави 2», Минюст строго рекомендует, исходя из мер безопасности, не выводить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Руставского пенитенциарного учреждения №12.



«Мы рекомендуем провести судебный процесс в Руставском учреждении №12. Такова наша рекомендация и, естественно, мы воспользуемся всеми правовыми средствами для достижения этого. Судебный процесс может быть проведен и в другом месте, но мы строго рекомендуем не выводить заключенного из пенитенциарного учреждения №12. Именно, исходя из интересов его безопасности, мы обязаны защищать его и обеспечивать правопорядок. Если будет какая-то провокация, кто будет отвечать за это? Нельзя, чтобы все силы были направлены на пресечение провокации. Соответственно, мы рекомендуем провести процесс в двенадцатом пенитенциарном учреждении», - отметил Рати Брегадзе.



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