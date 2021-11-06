

Правоохранители мешают проведению акции у здания тюрьмы, где содержится Саакашвили

06.11.2021 15:06





Возле 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави, где идет подготовка к акции, запланированной оппозицией, представители МВД вынесли с территории часть техники, которая должна быть смонтирована на сцене.



Правоохранители объяснили одному из организаторов митинга, что место, где они хотели установить сцену, было нецелесообразно, исходя из безопасности, и чтобы они перенесли ее на другое альтернативное место. Организатор акции же заявляет, что место, которое предлагают для сцены, для них не приемлемо.



«С утра была попытка помешать со стороны полиции. Нам сказали, что мы не сможем провести акцию на этом месте и чтобы мы разместили сцену в другом месте. Нам не дали времени и забрали нашу технику, мониторы. Место, которое нам предлагают, неприемлемо для нас, и люди там поместиться не смогут. Мы все равно проведем акцию», - сказал один из организаторов митинга.



На месте мобилизованы правоохранители.



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