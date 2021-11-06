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Оппозиция дала властям 24 часа на перевод Саакашвили в больницу
06.11.2021 21:25
Председатель «Единого национального движения» Ники Мелия выдвинул властям ультиматум. Он дал им 24 часа на то, чтобы перевести третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора. В противном случае, по словам политика, оппозиция соберется в понедельник на Площади Свободы в центре Тбилиси.
«У Бидзины Иванишвили есть 24 часа для того, чтобы, если у него осталось хоть крупица здравого смысла, он принял правильное решение и перевел [Михеила Саакашвили] туда, где будет обеспечена защита его здоровья и жизни», — заявил Мелия на акции протеста у тюрьмы в городе Рустави, где содержится экс-президент.
Председатель ЕНД добавил, что «отсчет времени начинается с этой минуты», а остальные требования будут озвучены уже на Площади Свободы.
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