

Саакашвили увезли из тюрьмы в неизвестном направлении

08.11.2021 18:06





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вывезен из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении. Об этом заявила мать экс-президента Гиули Аласания. Предполагается, что его перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой.



Некоторое время назад над пенитенциарным учреждением №17, где содержался Михаил Саакашвили, появился вертолет. Также оттуда выехали две бронированные автомашины. Родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.



Сегодня ранее его личный врач заявил, что консилиум докторов, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Михаил Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.



«Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику», — рассказал журналистам Николоз Кипшидзе.



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