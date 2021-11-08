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Саакашвили увезли из тюрьмы в неизвестном направлении


08.11.2021   18:06


Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вывезен из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении. Об этом заявила мать экс-президента Гиули Аласания. Предполагается, что его перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой.

Некоторое время назад над пенитенциарным учреждением №17, где содержался Михаил Саакашвили, появился вертолет. Также оттуда выехали две бронированные автомашины. Родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.

Сегодня ранее его личный врач заявил, что консилиум докторов, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Михаил Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

«Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику», — рассказал журналистам Николоз Кипшидзе.

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