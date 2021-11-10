

Адвокаты Михаила Саакашвили покинули заседание суда в знак протеста

10.11.2021 17:56





Адвокаты Михеила Саакашвили покинули судебное заседание. Поводом для протеста стал отказ судьи допустить к процессу других адвокатов третьего президента - Ники Гварамия и Дмитрия Садзаглишвили.



Бека Басилая обратился к судье с просьбой объявить перерыв и продолжить заседание с участием указанных адвокатов, на что получил отказ со стороны судьи Нино Элеишвили. Она пояснила, что подключение других защитников к уже начатому процессу несовместимо с принципом непрерывности.



По словам Беки Басилая, на сегодняшнем судебном заседании суд подтвердил, что правосудия в стране «не существует». Как отметил адвокат, судья решил провести судебные процессы без участия Михеила Саакашвили, опираясь на «сплетни» Службы госбезопасности.



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