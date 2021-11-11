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Карл Бильдт: Даже известные московские судебные процессы в сталинский период не заходили так далеко
11.11.2021 10:45
Даже известные московские судебные процессы в сталинский период не заходили так далеко, - об этом бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт пишет в Twitter, откликаясь на вчерашний судебный процесс экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
По его словам, Михеилу Саакашвили даже не позволили присутствовать на собственном судебном процессе.
«Действительно возмутительно, что Саакашвили не позволили присутствовать на собственном судебном процессе. Даже известные московские судебные процессы в сталинский период не заходили так далеко», - пишет Карл Бильдт.
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