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Посол ЕС раскритиковал публикацию видео с Саакашвили
12.11.2021 12:47
Посол Евросоюза Карл Харцель выразил сожаление в связи с публикацией Минюстом Грузии видео этапирования Михеила Саакашвили в тюремную больницу.
«Могу отчётливо заявить, что публикация этих видео вызывает вопросы. Я не думаю, что это способствует разряжению ситуацию. Я не вижу, что цель распространения этого видео отвечает тому, что должно быть в центре внимания — здоровье Саакашвили и, параллельно, защита его фундаментальных прав, в том числе неприкосновенность частной жизни и защита достоинства», — заявил дипломат.
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