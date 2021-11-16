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Пенитенциарная служба о состоянии Михаила Саакашвили
16.11.2021 17:09
По словам заместителя начальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Георгия Чидрашвили, состояние здоровья Михеила Саакашвили стабильное.
Как он сообщил журналистам на специальном брифинге, основные жизненные показатели и результаты анализов третьего президента Грузии в норме.
«Основные жизненно важные параметры, такие как артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация, находятся в пределах нормы. Также основные лабораторные показатели в пределах нормы. Он проходит интенсивные лабораторные и другие диагностические обследования. На сегодняшний день его здоровью ничто не угрожает», - сказал Чидрашвили.
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