

Саакашвили написал письмо Народному защитнику Украины

16.11.2021 18:23





Народный защитник Украины Людмила Денисова заявила, что Министерство юстиции Грузии отправило ей разъяснительное письмо касательно отказа в посещении Михеила Саакашвили.



При этом она не получила ответ на просьбу о встрече с министром юстиции, начальником тюрьмы и главным врачом тюремной больницы, передает Netgazeti.



Согласно заявлению Денисовой, отказ объяснили состоянием здоровья Саакашвили.



Денисова также опубликовала письмо, которое ей написал экс-президент.



В письме Саакашвили называет её недопуск в тюрьму «историческим позором» и отмечает, что учреждение, в которое его перевели, не является больницей.



Экс-президент подчеркнул, что остается верным и лояльным гражданином Украины и попросил Денисову подбодрить Народного защитника Грузии Нино Ломджария в связи с опасением, что её «запугают нападками».



«Что касается моего здоровья, последние 3 дня практически не встаю с кровати. Давление все время прыгает от очень низкого до рекордно высокого. Калий упал до в один момент до 26, потом мой врач таблетками его стабилизировал. Так как его [врача] перестали впускать, я прекратил их принимать. В моей палате нет не только аппаратуры, но и звонка для вызова», — написал Саакашвили.



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