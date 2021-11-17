

Сотрудники Художественного музея ушли с работы в знак протеста

17.11.2021 16:50





Грузинский художественный музей имени Шалвы Амиранашвили покинули трое сотрудников Гванца Бердзенишвили, Георгий Топурия и Темур Кантария-Джабадари. Об этом Темур Кантария-Джабадари написал на своей странице в Facebook, передает Netgzeti.



По его словам, происходящие вокруг Художественного музея процессы противоречат их профессиональной этике.



«Мы не разделяем политику нынешней администрации (вопрос восстановления здания музея и эвакуации коллекций), которая неясна для сотрудников», — написал он.



Несколько дней назад подал в отставку заместитель директора музея Давид Ниорадзе. Он сказал, что ушел в отставку, потому что не хотел быть частью администрации, чья политика и подход к музейной работе для него категорически неприемлемы.



«Это будет не рентабельно»



«Предполагаем, это будет не рентабельно», — так Министерство культуры Грузии оценивает перспективу укрепления части здания Художественного музея им. Шалвы Амиранашвили. В настоящее время, состояние одного из самых старинных исторических зданий Тбилиси находится в плачевном состоянии. Музей расположен рядом со зданием «Панорама», являющегося бизнес-проектом экс-премьера Бидзины Иванишвили. Фасад исторического здания практически не виден за строительной оградой. «Панорама» закрывает вид на объект культурного наследия построенного в 1830 годах. Музей, в котором до 2021 года хранилось более 30 тысяч экспонатов, практически опустел. Министерство обвиняет в разрушении здания предыдущее правительство и не отвечает на вопрос — что оно само собирается предпринять.





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