

Саакашвили потерял сознание

18.11.2021 18:37





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание, когда выходил из комнаты. Об этом заявил его адвокат Бека Басилая.



Третьего президента на носилках забрали опять в тюремную больницу.



Перед тюрьмой мобилизованы патрульные машины. Все ждут, когда выйдет адвокат Михеила Саакашвили Ника Гварамия.



Власть по-прежнему отказывается переводить Мишу в гражданскую многопрофильную клинику.



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