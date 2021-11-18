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Саакашвили потерял сознание
18.11.2021 18:37
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание, когда выходил из комнаты. Об этом заявил его адвокат Бека Басилая.
Третьего президента на носилках забрали опять в тюремную больницу.
Перед тюрьмой мобилизованы патрульные машины. Все ждут, когда выйдет адвокат Михеила Саакашвили Ника Гварамия.
Власть по-прежнему отказывается переводить Мишу в гражданскую многопрофильную клинику.
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