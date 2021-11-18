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Саакашвили потерял сознание


18.11.2021   18:37


Третий президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание, когда выходил из комнаты. Об этом заявил его адвокат Бека Басилая.

Третьего президента на носилках забрали опять в тюремную больницу.

Перед тюрьмой мобилизованы патрульные машины. Все ждут, когда выйдет адвокат Михеила Саакашвили Ника Гварамия.

Власть по-прежнему отказывается переводить Мишу в гражданскую многопрофильную клинику.

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