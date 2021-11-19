

Мариам Джишкариани: Состояние Саакашвили остро критическое

19.11.2021 02:08





Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили критическое – у политика начались провалы в памяти и ему необходимо лечение, недоступное в больнице Глданской тюрьмы. Об этом заявили врачи из НПО «Эмпатия», которое собрало альтернативную медицинскую группу с целью оценки состояния здоровья Саакашвили.



На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание, после чего был переведен в реанимационное отделение тюремного госпиталя. Ранее врач-реаниматолог сообщила, что им удалось нормализовать жизненные параметры пациента.



«Состояние остро критическое и его надо перевести в мультипрофильную клинику, поскольку здесь нет непрерывного цикла обеспечения здравоохранения, на месте нет всех врачей, а у лечащего врача нет навыков ведения такого пациента, который в критически тяжелом состоянии», — заявила глава НПО «Эмпатия» Мариам Джишкариани после посещения Саакашвили.



Она допустила, что эпизоды потери сознания у пациента вызваны церебрастеническим синдром – это симптомокомплекс, включающий в себя неврологические и психические нарушения, возникающие вследствие органического поражения головного мозга.



Экспертов здравоохранение беспокоит, что в Глданской тюрьме нет специалистов, ответственных за принятие решений.



«Это нетипичная среда для клиники. Врачи там не решают вопросы и, к сожалению, эти врачи хорошо не знают свои права… В тюремной больнице решения принимают не врачи, а какие-то люди, одетые в черную форму. Нельзя, чтобы во время медицинской проверки немедицинский персонал распоряжался, кто заходит, а кто выходит из палаты», — подчеркнула Джишкариани.



Врач-реаниматолог Леван Беселия, который также входит в экспертную группу «Эмпатия», полностью соглашается с Джишкариани и требует незамедлительно перевести пациента в многопрофильную клинику. Как указывает врач, сейчас Саакашвили находится в сознании, однако не всегда способен отвечать на вопросы. По его словам, пациент нуждается в проведении комплексных исследований – ему требуется дифференциальный диагноз, МРТ мозга и энцефолограмма.



«Можно ожидать осложнения любого типа, не только потери сознания как эпизода – он может потерять сознание и уже в него не прийти. Есть подчеркнутая необходимость изучить состояние головного мозга, должен быть поставлен дифференциальный диагноз этиологии потери сознания, потому что мы не знаем, было ли это вызвано метаболической дисфункцией или церебро-васкулярной патологией. Реально диагноз не был поставлен и тут (в тюрьме – НГ) нет возможности поставить такой диагноз», — сказал Беселия.



17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике, прогрессирующая гипокалемия, талассемия, существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.



Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.



До сих пор власти отказывались госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.



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