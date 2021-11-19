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Омбудсмен: Немедленно переведите Саакашвили
19.11.2021 14:35
Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с заявлением, в котором призвала министра юстиции/Специальную пенитенциарную службу немедленно перевести третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную больницу.
«После осмотра Михеила Саакашвили на месте члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михеила Саакашвили в высокотехнологичную многопрофильную больницу.
Тем временем, в результате невыполнения рекомендаций у Михеила Саакашвили развилось серьезное осложнение - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.
Для полной оценки очаговых процессов, происходящих в мозге в этот период, необходимо полное МРТ-сканирование. Другие подробные рекомендации специалистов были предоставлены непосредственно главврачу учреждения.
Ввиду ожидаемых осложнений Народный защитник и группа экспертов еще раз призывают министра юстиции/Специальную пенитенциарную службу немедленно перевести Михеила Саакашвили в многопрофильную клинику, поскольку высока вероятность развития комы, которая может закончиться летальным исходом», - говорится в заявлении.
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