

Омбудсмен: Немедленно переведите Саакашвили

19.11.2021 14:35





Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с заявлением, в котором призвала министра юстиции/Специальную пенитенциарную службу немедленно перевести третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную больницу.



«После осмотра Михеила Саакашвили на месте члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михеила Саакашвили в высокотехнологичную многопрофильную больницу.



Тем временем, в результате невыполнения рекомендаций у Михеила Саакашвили развилось серьезное осложнение - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.



Для полной оценки очаговых процессов, происходящих в мозге в этот период, необходимо полное МРТ-сканирование. Другие подробные рекомендации специалистов были предоставлены непосредственно главврачу учреждения.



Ввиду ожидаемых осложнений Народный защитник и группа экспертов еще раз призывают министра юстиции/Специальную пенитенциарную службу немедленно перевести Михеила Саакашвили в многопрофильную клинику, поскольку высока вероятность развития комы, которая может закончиться летальным исходом», - говорится в заявлении.



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