

Власти предлагают перевести Саакашвили в Горийский военный госпиталь - министр юстиции

19.11.2021 15:19





Власти Грузии допускают перевод экс-президента страны Михаила Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори, находящийся в ведомстве министерства обороны. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.



«Мы предлагаем его перевод в военный госпиталь Минобороны имени Георгия Абрамишвили. Это то место, где его здоровье и жизнь будут максимально защищены государством», — сказал Брегадзе.



Он добавил, что решение о переводе должен принять сам Саакашвили. Здесь же он предупредил, что «в случае любой провокации со стороны оппонентов», которая может помешать процедуре перевода или работе медперсонала, Саакашвили немедленно вернут в тюремную больницу.



Брегадзе заявил, что после улучшения состояния здоровья Михаил Саакашвили будет возвращен в Руставскую тюрьму №12 , но в случае любой провокации со стороны сторонников Михаила Саакашвили, экс-президент будет возвращен в медучреждение глданской тюрьмы.



18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Врачам пенитенциарного учреждения удалось стабилизировать его состояние.



Одновременно группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развились тяжелые осложнения и пациент может впасть в кому. Они призвали власти Грузии незамедлительно перевести Саакашвили в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.



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