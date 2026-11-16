Кая Каллас: С Сирией у нас должны быть четкие условия, в том числе непризнание оккупированных территорий Украины и Грузии
Касательно соглашения об ассоциации с Сирией у нас должны быть четкие условия, в том числе непризнание оккупированных территорий Украины и Грузии, — об этом Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на пресс-конференции, состоявшейся после встречи министров иностранных дел ЕС.
Кая Каллас ответила на вопрос, заданный по теме соглашения об ассоциации с Сирией.
В частности, по словам Каллас, министры государств-членов подняли несколько вопросов, в том числе о том, что должны существовать четкие условия в отношении прав человека, а также должно быть непризнание оккупированных территорий Украины и Грузии, которые признал режим Асада.
По заявлению Верховного представителя Евросоюза, сейчас рабочие группы работают над техническими и правовыми деталями.
«Переговоры по соглашению об ассоциации состоялись в 2008 году. С тех пор прошло много времени, поэтому вопрос состоит в том, нужно ли вносить в него изменения. Вы знаете, как работает Евросоюз, а это значит, что на это потребуется время. Поэтому компромиссом было бы подписать соглашение 2008 года. Это рамки для того, чтобы мы обсудили все те вопросы, которые входят в их и наши интересы. В то же время совместно с Советом мы будем работать над разработкой обновленного соглашения. Министры государств-членов подняли несколько вопросов, в том числе то, что у нас должны быть четкие условия касательно прав человека. Также должно быть непризнание оккупированных территорий Украины и Грузии, которые признал режим Асада. Так что сейчас рабочие группы работают над техническими и правовыми деталями», — заявила Каллас.
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