Касательно соглашения об ассоциации с Сирией у нас должны быть четкие условия, в том числе непризнание оккупированных территорий Украины и Грузии, — об этом Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на пресс-конференции, состоявшейся после встречи министров иностранных дел ЕС.

Кая Каллас ответила на вопрос, заданный по теме соглашения об ассоциации с Сирией.

В частности, по словам Каллас, министры государств-членов подняли несколько вопросов, в том числе о том, что должны существовать четкие условия в отношении прав человека, а также должно быть непризнание оккупированных территорий Украины и Грузии, которые признал режим Асада.