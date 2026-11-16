ЕС ввёл санкции против инвестора грузинского происхождения, одного из крупных акционеров «Яндекса» и «Ozon»
Европейский союз 16 ноября 2026 года включил Александра Чачава в санкционный список. Предприниматель родился в Тбилиси, но построил карьеру в России, где стал одним из заметных инвесторов технологического сектора.
Чачава родился в 1979 году. В 1994 году его семья переехала в Москву. Там он занялся IT-бизнесом и венчурными инвестициями. В 2012 году основал фонд LETA Capital, специализирующийся на вложениях в технологические стартапы. Среди проектов его инвестиционного портфеля были сервис inDrive, образовательные платформы Novakid и Buddy.ai, разработчик графических технологий UNIGINE.
Также Чачава является соучредителем IT-компании PRO32, работающей в сфере программного обеспечения и информационной безопасности.
Наиболее крупные сделки предпринимателя связаны с российскими цифровыми платформами.
В 2022 году он приобрёл у VK игровой бизнес My.Games за 642 млн долларов. В феврале 2024 года структуры Чачава вошли в консорциум покупателей российского бизнеса «Яндекса». К февралю 2026 года его доля в компании достигла 20,42% голосов.
Другим крупным вложением стал Ozon. В 2025 году структуры инвестора приобрели компанию «О23», владевшую 27,7% акций маркетплейса. Позднее пакет увеличился до 34,95%, что сделало Чачава крупнейшим акционером Ozon.
В ноябре 2026 года в его инвестиционном портфеле произошли изменения. 11 ноября Ozon сообщил об утрате структурами Чачава контроля над АО «О23». При этом сама компания сохранила пакет в 34,95% акций маркетплейса.
В тот же день стало известно о продаже My.Games её менеджменту при поддержке частного инвестора из ОАЭ Георгия Нурисламова. Завершение сделки запланировано до конца 2026 года, её стоимость не раскрывается.
Таким образом, среди подтверждённых крупных вложений Чачава остаётся доля в «Яндексе» в размере 20,42% голосов.
16 ноября ЕС включил предпринимателя в санкционный список. Ограничения предусматривают замораживание его активов в Евросоюзе и запрет на въезд. Основания решения изложены в официальных документах ЕС. При этом сами Ozon и Wildberries под санкции не попали.
Чачава прошёл путь от инвестиций в стартапы до участия в капитале крупнейших технологических компаний. Его деловая деятельность сосредоточена преимущественно на российском и международном рынках.
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