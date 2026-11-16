Кадагишвили: Грузия – независимое государство, и мы требуем соответствующего отношения

«Ещё летом 2024 года Евросоюз заявил, что сам прекращает политический диалог с Грузией. Причиной стало то, что их не устраивает требование Грузии обеспечить прозрачность европейского финансирования. Затем мы увидели их отношение к грузинским выборам. В конечном итоге они заняли позицию политической обиды.

«В нынешней геополитической ситуации Европа может обеспечить сухопутное сообщение с Азией, странами Центральной Азии и Китаем только через территорию Грузии, однако преодолеть политическую обиду им трудно, когда речь идёт о проведении саммита», — заявил в интервью Первому каналу Грузии председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили.

Мы заявляем, что готовы к нормальному диалогу, однако им трудно преодолеть барьер, который они сами выстроили в отношениях с Грузией.

Фактически в нынешней геополитической ситуации Европа может обеспечить сухопутное сообщение с Азией, странами Центральной Азии и Китаем только через территорию Грузии. Но даже здесь, когда речь идёт о саммитах, им трудно преодолеть политическую обиду. На эти саммиты приглашают либо министров иностранных дел, либо руководителей государств, а Грузии говорят, что она должна принять участие на уровне посла.

Между тем Грузия является ключевой страной с точки зрения транспортной связанности. Наша инфраструктура — наиболее динамично развивающаяся в этом направлении.

Их отношение ещё раз свидетельствует о том, что им трудно преодолеть политическую обиду. Мы не собираемся допускать, чтобы Грузия находилась в униженном положении. Грузия — независимое государство, и мы требуем соответствующего отношения.

Не следует забывать историю: Грузия подверглась серьёзному давлению и агрессии со стороны России после того, как через нашу территорию были проложены альтернативные энергетические маршруты для поставок в Европу каспийских энергоресурсов. Из-за этого нам пришлось столкнуться с определённым политическим давлением», — отметил Кадагишвили.

По словам депутата, европейцы «потерпели поражение в попытках вмешательства во внутреннюю политику Грузии, и им трудно смириться с этим поражением в отношениях с нашей страной».

«Сегодня Марта Кос заявила, что представители Грузии не хотят приезжать, поскольку мы их не приглашаем. Вот в такой логике они и запутались. Послушайте слова, которые произносит еврокомиссар. Получается, нас даже не приглашают, но при этом спрашивают, почему мы не приезжаем? Если нас не приглашают, мы не поедем.

Разумеется, география и геополитическая необходимость останутся неизменными. Отношение европейских чиновников рано или поздно изменится. Грузия не будет второстепенным или третьестепенным партнёром в этой системе транспортной связанности, к чему нас подталкивают, не приглашая на соответствующем уровне. Грузия будет равноправным партнёром, и, судя по всему, даже этого они не хотят признавать.

Их политика демонстративной обиды контрпродуктивна. Она наносит ущерб престижу Евросоюза как внутри самого объединения, так и в Грузии. Они потерпели поражение в попытках вмешательства во внутреннюю политику Грузии, и им трудно смириться с этим поражением в отношениях с нашей страной.

Грузия развивает свои логистические и транспортные возможности независимо от Евросоюза. Мы каждый раз делали это без его непосредственной помощи. Поэтому мы, разумеется, продолжим развитие собственными силами и в партнёрстве с теми странами, которые проявляют к этому готовность», — заявил Ираклий Кадагишвили.

По заявлению Министерства иностранных дел Грузии, страна не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в Форуме по вопросам расширения ЕС и министерской встрече по вопросам транспортной связанности. В связи с этим представитель Грузии не будет принимать в них участия.