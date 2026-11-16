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Грузия Online
Политика

Ника Гварамия пригласил судей Конституционного суда на акцию 28 ноября: можете прийти, она в поддержку Евросоюза

28 ноября уже анонсирована акция, можете прийти, это акция в поддержку Евросоюза, — так обратился лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия к судьям Конституционного суда.

По его же словам, он берет на себя ответственность за то, что акция не будет насильственной.

«Множество людей пришло [на акцию 4 октября]. Для нас это не было партийным мероприятием, где принимает участие партия. Когда мы принимаем участие, мы обычно просто говорим об этом. Вот, например, 28 ноября уже анонсирована акция, можете прийти, это акция в поддержку Евросоюза.

Разумеется, когда мы анонсируем, мы берем на себя ответственность за то, что акция не будет насильственной. Но когда члены партии приходят туда и присутствуют на ней, контролировать их невозможно, да и контролировать людей нежелательно», — заявил Гварамия.

При этом, говоря об акции 4 октября, председатель Конституционного суда Реваз Надарая вновь спросил Нику Гварамия, кто из лидеров партии присутствовал на той акции.

«Не могу сказать, мы все четверо находились в тюрьме. Как я мог узнать информацию, мы все четверо были в тюрьме. Позиция партии заключалась в том, что она не участвует в этой акции», — заявил Ника Гварамия.

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