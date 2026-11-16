Ника Гварамия пригласил судей Конституционного суда на акцию 28 ноября: можете прийти, она в поддержку Евросоюза

28 ноября уже анонсирована акция, можете прийти, это акция в поддержку Евросоюза, — так обратился лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия к судьям Конституционного суда.

По его же словам, он берет на себя ответственность за то, что акция не будет насильственной.

«Множество людей пришло [на акцию 4 октября]. Для нас это не было партийным мероприятием, где принимает участие партия. Когда мы принимаем участие, мы обычно просто говорим об этом. Вот, например, 28 ноября уже анонсирована акция, можете прийти, это акция в поддержку Евросоюза.