Гарибашвили отказался от встречи со следователем и требует начала расследования по своим публичным заявлениям
Бывший премьер-министр Грузии требует начать расследование по факту его публичных заявлений — как сообщил адвокат Сосо Бараташвили после выхода из Руставского пенитенциарного учреждения №12, Ираклий Гарибашвили отказался от беседы со следователями.
По пояснению юриста, Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает проведение беседы (опроса). Соответственно, Бараташвили заявляет, что в случае, если прокуратура начнет расследование по заявлениям Гарибашвили, он готов дать показания перед судьей-магистратом.
Адвокат направляется в Генеральную прокуратуру, где подаст заявление на имя генерального прокурора с требованием начать расследование.
«Сегодня к Ираклию Гарибашвили зашли двое следователей, они выразили желание побеседовать с ним. Мы спросили, в соответствии с какой процессуальной нормой проводится беседа, они не смогли ее назвать и сказали, что это распространенная практика. Мы ответили им, что подобную форму в виде беседы законодательство не предусматривает. В том случае, если расследование будет начато, Ираклий Гарибашвили готов сотрудничать со следствием и дать показания судье-магистрату — все это было зафиксировано в виде протокола.
Разговор не состоялся. Как выяснилось, расследование не начато. Мы отметили это в протоколе, однако приняли решение сегодня же обратиться с соответствующим заявлением к генеральному прокурору по вопросу начала расследования. Мы полагали, что следствие было обязано начать расследование на основании публичных заявлений, поскольку это заявление содержало признаки психического и морального воздействия.
Как мне сказал следователь, он получил письмо от Народного защитника, который интересовался тем, как продвигается расследование относительно публично сделанных Ираклием Гарибашвили заявлений. Как выяснилось, краевая прокуратура Квемо-Картли не заинтересована в том, чтобы начать расследование — они заинтересованы в проведении беседы, что не является процессуальной нормой и вообще процессуальным действием; они объясняют это распространенной практикой, что для нас неприемлемо. Подобным действиям мы противопоставим наш следующий шаг, которым является подача заявления в Генеральную прокуратуру», — заявил Бараташвили.
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