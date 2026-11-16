Гахария: Изоляция от международных форматов наносит серьезный ущерб нашему европейскому будущему

По заявлению лидера партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахарии, решение правительства Грузии не присутствовать на министерской встрече по вопросам взаимосвязанности наносит реальный ущерб государственным интересам страны.

В заявлении, распространенном в социальной сети, политик откликается на оценки еврокомиссара и отмечает, что сотрудничество в направлении взаимосвязанности по-прежнему остается главнейшим приоритетом, однако оно сопровождается определенными условиями.

«Поведение как у обиженного ребенка и изоляция Грузии от важных международных форматов наносят серьезный ущерб нашему европейскому будущему», — заявляет Гахария.