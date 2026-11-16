Гахария: Изоляция от международных форматов наносит серьезный ущерб нашему европейскому будущему
По заявлению лидера партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахарии, решение правительства Грузии не присутствовать на министерской встрече по вопросам взаимосвязанности наносит реальный ущерб государственным интересам страны.
В заявлении, распространенном в социальной сети, политик откликается на оценки еврокомиссара и отмечает, что сотрудничество в направлении взаимосвязанности по-прежнему остается главнейшим приоритетом, однако оно сопровождается определенными условиями.
«Поведение как у обиженного ребенка и изоляция Грузии от важных международных форматов наносят серьезный ущерб нашему европейскому будущему», — заявляет Гахария.
По его словам, ошибочны ожидания того, что международные партнеры якобы не смогут обойти Грузию стороной. Гахария призывает власти выполнить четкие требования, связанные с реформами:
«Евросоюз по-прежнему верит в европейское будущее Грузии, которое опирается на твердую поддержку 80% нашего населения; однако правительство должно действовать в правильном направлении и выполнить четкие требования, связанные с реформами. Внешняя политика не подразумевает затаивания обид, ее цель — защита национальной безопасности и стратегического партнерства. Изоляционизм служит интересам только тех, кто желает ослабления Грузии», — пишет Георгий Гахария.
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