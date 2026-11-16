Сарджвеладзе: Главный принцип сотрудничества государства и бизнеса в сфере здравоохранения — защита интересов пациента

Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе принял участие в панельной дискуссии в рамках конференции Бизнес-ассоциации «Бизнес-среда в Грузии, диалог между правительством и бизнесом».

Министр рассказал о важности тесного сотрудничества между государством и частным сектором в сфере здравоохранения, вызовах и планах на будущее.

По заявлению главы ведомства, сотрудничество с бизнесом в сфере здравоохранения требует особого подхода. По его словам, все стороны, задействованные в системе здравоохранения, должны руководствоваться наилучшими интересами пациента.