Сарджвеладзе: Главный принцип сотрудничества государства и бизнеса в сфере здравоохранения — защита интересов пациента
Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе принял участие в панельной дискуссии в рамках конференции Бизнес-ассоциации «Бизнес-среда в Грузии, диалог между правительством и бизнесом».
Министр рассказал о важности тесного сотрудничества между государством и частным сектором в сфере здравоохранения, вызовах и планах на будущее.
По заявлению главы ведомства, сотрудничество с бизнесом в сфере здравоохранения требует особого подхода. По его словам, все стороны, задействованные в системе здравоохранения, должны руководствоваться наилучшими интересами пациента.
В ходе дискуссии Михаил Сарджвеладзе уделил особое внимание вопросу ценообразования на фармацевтическую продукцию и отметил, что в этом направлении важны активное сотрудничество и постоянная коммуникация между государством и бизнесом, чтобы вопросы, связанные с ценами, были должным образом изучены и учтены.
На встрече была подчеркнута важность непрерывного диалога между государством и бизнесом, а также прогресс, достигнутый в направлении улучшения стандартов безопасности труда на рабочих местах и обеспечения безопасной рабочей среды в результате деятельности Службы инспекции труда.
Мероприятие, которое открыл премьер-министр Ираклий Кобахидзе, посетили члены правительства Грузии, парламента и представители бизнес-сектора.
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