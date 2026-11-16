Прокуратура не намерена начинать расследование по заявлениям Гарибашвили

Расследование по вопросу возможного нарушения прав бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили начато не будет. В Главной прокуратуре заявляют, что представленные на данном этапе обстоятельства не содержат признаков преступления, в связи с чем начало расследования лишено правовых оснований.

«11 ноября 2026 года в прокуратуру из аппарата Народного защитника поступило письмо, касающееся факта возможного нарушения прав осужденного Ираклия Гарибашвили.

К указанному письму прилагались электронные ссылки, одна из которых касалась комментария, сделанного СМИ 2 ноября адвокатом, защищающим законные интересы осужденного Ираклия Гарибашвили, — Иосебом Бараташвили с требованием начать расследование по факту возможного нарушения прав Ираклия Гарибашвили, а вторая — заявления, сделанного Ираклием Гарибашвили 9 ноября относительно совершенных в отношении него действий, которые он считал незаконными.