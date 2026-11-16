Прокуратура не намерена начинать расследование по заявлениям Гарибашвили
Расследование по вопросу возможного нарушения прав бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили начато не будет. В Главной прокуратуре заявляют, что представленные на данном этапе обстоятельства не содержат признаков преступления, в связи с чем начало расследования лишено правовых оснований.
«11 ноября 2026 года в прокуратуру из аппарата Народного защитника поступило письмо, касающееся факта возможного нарушения прав осужденного Ираклия Гарибашвили.
К указанному письму прилагались электронные ссылки, одна из которых касалась комментария, сделанного СМИ 2 ноября адвокатом, защищающим законные интересы осужденного Ираклия Гарибашвили, — Иосебом Бараташвили с требованием начать расследование по факту возможного нарушения прав Ираклия Гарибашвили, а вторая — заявления, сделанного Ираклием Гарибашвили 9 ноября относительно совершенных в отношении него действий, которые он считал незаконными.
Поскольку публично озвученная осужденным Ираклием Гарибашвили информация и обстоятельства, приведенные в указанных в вышеупомянутом письме электронных ссылках, носили общий характер и не содержали признаков конкретного преступления, сегодня, 16 ноября, следователь следственного управления окружной прокуратуры Квемо-Картли встретился с осужденным Ираклием Гарибашвили с целью проведения беседы и уточнения обстоятельств, указанных в сделанном им публично заявлении, однако осужденный Ираклий Гарибашвили отказался предоставить информацию.
Исходя из всего вышеизложенного, поскольку обстоятельства, приведенные в публичных заявлениях Ираклия Гарибашвили и адвоката, защищающего его законные интересы, не содержат конкретной информации о преступлении, начало расследования на данном основании лишено всяких правовых оснований», — отмечается в заявлении прокуратуры.
Ираклий Гарибашвили официально обратился в прокуратуру с требованием начать расследование в связи с полученным в тюрьме письмом сегодня, 16 ноября. 24 августа 2026 года Ираклию Гарибашвили было предъявлено новое обвинение — в коррупции, что предусматривает от 11 до 15 лет лишения свободы. Согласно следствию, по показаниям бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, осужденного за коррупцию, из 1,5 миллиона лари, полученных им в качестве взятки от победившего в тендере Горийского военного госпиталя бизнесмена Зураба Туквадзе, 750 000 лари он в несколько этапов лично передал бывшему премьеру. Ранее, в письме, распространенном 18 августа, Гарибашвили говорил, что получил письмо с угрозами от Мамуки Мдинарадзе, в котором тот требовал признания нового обвинения.
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