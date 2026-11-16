Марта Кос: «Грузия должна выполнять обязательства для участия в проектах ЕС»

«Мы по-прежнему верим в европейское будущее Грузии», заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе, где проходят форум по расширению ЕС и министерская встреча по вопросам связанности и безопасности.

«80% населения поддерживает вступление страны в Евросоюз, однако правительство, разумеется, должно двигаться в правильном направлении… Мы не хотим, чтобы Грузия была исключена из важнейших проектов, которые мы реализуем в сферах торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. На прошлой неделе я присутствовала в Кишиневе на конференции по цифровой взаимосвязанности. Мы также пригласили туда представителей Грузии, однако они не захотели участвовать. Поэтому мы будем продолжать приглашать их. Я считаю, что участие необходимо, но, конечно, и они должны выполнять свои обязательства», — заявила Марта Кос.

Ситуацию с Грузией прокомментировала и участвующая в форуме президент Молдовы Майя Санду. В интервью «Евроскопу» она заявила: