Марта Кос: «Грузия должна выполнять обязательства для участия в проектах ЕС»
«Мы по-прежнему верим в европейское будущее Грузии», заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе, где проходят форум по расширению ЕС и министерская встреча по вопросам связанности и безопасности.
«80% населения поддерживает вступление страны в Евросоюз, однако правительство, разумеется, должно двигаться в правильном направлении… Мы не хотим, чтобы Грузия была исключена из важнейших проектов, которые мы реализуем в сферах торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. На прошлой неделе я присутствовала в Кишиневе на конференции по цифровой взаимосвязанности. Мы также пригласили туда представителей Грузии, однако они не захотели участвовать. Поэтому мы будем продолжать приглашать их. Я считаю, что участие необходимо, но, конечно, и они должны выполнять свои обязательства», — заявила Марта Кос.
Ситуацию с Грузией прокомментировала и участвующая в форуме президент Молдовы Майя Санду. В интервью «Евроскопу» она заявила:
«Грузинский народ заслуживает того, чтобы быть в Евросоюзе. Грузинский народ борется за свою демократию, и мой совет – продолжайте верить в демократию, какими бы трудными ни были обстоятельства. Поддерживайте друг друга, сохраняйте единство тех, кто верит в демократию и мир, ведь Евросоюз – это также проект мира. Я уверена, что в тот день, когда Грузия вновь твердо возобновит движение в сторону Евросоюза, европейская интеграция станет достижимой целью».
Напомним, 16 ноября в Брюсселе проходят форум по расширению ЕС и министерская встреча по вопросам связанности и безопасности. В мероприятиях принимают участие политические лидеры государств-членов Евросоюза и стран-партнёров, участвующих в процессе расширения, а также представители гражданского общества, молодёжи и бизнеса.
Министерство иностранных дел Грузии заявило, что страна не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в мероприятиях, запланированных в Брюсселе.
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