Шарашидзе: Криминал стал четвёртой ветвью власти

Шарашидзе считает, что речь идёт о системной проблеме, которая возникла задолго до случая с этим конкретным заключённым.

Депутат парламентской фракции «За Грузию» Гиорги Шарашидзе заявил в эфире PalitraNews, что криминал стал четвёртой ветвью власти и «Грузинская мечта» сегодня с его помощью управляет процессами как на улицах, так и теперь уже в тюрьмах.

Он напомнил о деле Бачиашвили, после которого последовало самоубийство начальника тюрьмы, и утверждает, что криминал напрямую сросся с органами управления власти и проник во все их структуры.

Комментируя тот факт, что суд избрал в отношении бывшего генерального директора Пенитенциарной службы и бывшего директора тюрьмы № 8 в Глдани не заключение под стражу, а залог по 10 000 лари (~ $3 856) для каждого, Шарашидзе заявил, что всё это является формальностью.

По его словам, известны гораздо менее тяжёлые случаи, когда суд не удовлетворял ходатайство о залоге и оставлял людей под стражей. Депутат считает, что произошедшее должно было повлечь как минимум отставку министра юстиции Пааты Салиа как главного ответственного лица, если не всего правительства.

Шарашидзе назвал происходящее экзистенциальной угрозой, напомнив, что именно из-за подобной угрозы в 2012 году грузинский народ отверг «ЕНД» и привёл к власти «Грузинскую мечту».

Он считает, что пора бить тревогу в связи с положением СМИ, запретом политических партий, уничтожением свободного гражданского общества и отсутствием независимых государственных институтов.

В этой ситуации, по мнению Шарашидзе, остаются только народ и Церковь. Он подчеркнул, что народ и Церковь неразделимы.

Проводя параллели с периодом советизации Грузии, Шарашидзе назвал «Грузинскую мечту» необольшевиками: большевики считали Грузинскую православную церковь главным препятствием на пути к удержанию власти, поэтому стремились её ослабить.

Депутат также назвал дискредитацию представителей духовенства советским феноменом. Комментируя слова митрополита Урбниси и Руиси Иоби (Акиашвили) о снятии масок, Шарашидзе заявил, что в нынешней «Грузинской мечте» находятся люди с большевистским советским прошлым, готовые уничтожить любого за критическое высказывание, в том числе представителей духовенства, таких как митрополит Иоби.