Глава МИД: Грузия примет участие во всех мероприятиях, диалогах и форматах, если мы будем приглашены достойно
Позиция Грузии очень проста. Мы не смотрим на евроинтеграцию как на инструмент для различных политических спекуляций. Для нас отношения с Евросоюзом важны, соответственно, мы никому не дадим возможности использовать эти встречи или различные форматы для того, чтобы это стало инструментом для спекуляций, — об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила в беседе с журналистами.
Мака Бочоришвили прокомментировала вопрос участия Грузии в запланированных в Брюсселе мероприятиях, в том числе в министериале по вопросам связанности.
По ее словам, Грузия готова к диалогу с Евросоюзом и участию в различных форматах, однако важно, чтобы страну приглашали на соответствующем уровне.
«Именно ответ на это то, что Грузия примет участие во всех мероприятиях, диалогах и форматах, если мы будем достойно приглашены на том соответствующем уровне, на котором проводится встреча. Соответственно, если проводится министериал, должен быть приглашен министр, именно поэтому участие во встречах на любом другом уровне с нашей стороны не рассматривается. Исходя из этого, эта позиция проста. Мы готовы к диалогу, мы готовы и никогда не прекращали его с Евросоюзом, и когда сторона ЕС будет готова к тому, чтобы грузинская сторона приняла участие во встречах на соответствующем уровне, мы примем участие», -отметила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.
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