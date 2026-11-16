«Это не столь однозначный вопрос, скажу вам прямо. Многие страны пользуются экономическими отношениями. Однозначных ответов здесь нет, у этого вопроса очень широкое измерение.

На заседании Конституционного суда председатель коллегии судей Реваз Надариая обратился к Нике Гварамия с вопросом: «Присоединяется ли его партия к требованию о введении санкций против России?»

Лидер партии «Ахали» Ника Гварамия заявляет, что его партия никогда не требовала введения отдельных экономических санкций против России. По его словам, партия выступала против обхода санкций, введённых Европейским союзом.

Моя партия поддерживает ту часть требований, в которой европейские структуры заявляли, что Грузия является частью европейского пространства и поэтому должна ввести санкции в тех или иных сферах. С этим я согласен.

Мы никогда не говорили о введении отдельных экономических санкций. Покойный Каха Бендукидзе был очень принципиальным человеком и придерживался принципиальной позиции, в том числе в этом вопросе, считая, что торговля развивается самостоятельно.

Но если речь идёт о государственных интересах, например об обходе санкций в отношении товаров, на которые распространяются ограничения, — топлива, так называемых товаров двойного назначения и так далее, — то, естественно, я поддерживаю введение санкций в этих сферах.

Обход санкций, введённых Европейским союзом, с твоей помощью, и ситуация, когда ты сам вводишь санкции, — это разные вещи. Обход санкций, на мой взгляд, является катастрофической ошибкой.

Непросто говорить о собственной стране в таком ключе без доказательств, это очень сложно. Однако существуют подозрения и предположения, особенно в части, касающейся нефти.

Что же касается тех направлений, которые сам Европейский союз может оставлять открытыми, то никто никогда не говорил, что кахетинец не должен экспортировать виноград, чтобы русский там не умер от жажды и не смог воевать. Никто никогда такого не говорил», — отметил Ника Гварамия.

Конституционный суд рассматривает конституционный иск партии «Грузинская мечта», в котором содержится требование признать неконституционной деятельность и запретить партии «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело», «Федералисты» и «За Грузию» (партия Георгия Гахария).