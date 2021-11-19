

У Сакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений, он может впасть в кому

19.11.2021 16:39





Аппарат Народного защитника Грузии и группа экспертов, сформированная под его эгидой, заявляют, что экс-президент страны Михеил Саакашвили может впасть в кому и призывают незамедлительно перевести его в многопрофильную высокотехнологичную больницу. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Грузии, распространенном сегодня.



18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Накануне группа врачей при омбудсмене Грузии посетила пенитенциарное учреждение и осмотрела пациента.



Как отмечают эксперты, у третьего президента «развилось одно из самых тяжелых осложнений», вызванных продолжительной голодовкой, — судороги, вызванные энцефалопатией вернике.



Медики указывают, что для полной оценки очаговых процессов в головном мозге требуется провести исследование магнитно-резонансной томографии (МРТ), в том числе МР-венографию. Также рекомендуется процедура электроэнцефалограммы (ЭЭГ).



«Исходя из того, что состояние критическое и с учетом ожидаемых осложнений Народный защитник и группа экспертов еще раз призывают министра юстиции/ специальную пенитенциарную службу незамедлительно перевести Михеила Саакашвили в надлежаще функционирующий многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, поскольку очевидны более серьезны осложнения – вероятность развития эпилептического статуса, вызванного энцефалопатией вернике, или комы, что может завершится летальным исходом», — сказано в заявлении.



16 ноября омбудсмен Грузии сформировала группу медиков с целью ознакомления с состоянием здоровья Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме сразу после своего задержания 1 октября. В тот же день врачи посетили больницу Глданской тюрьмы и осмотрели бывшего президента. Медики заявили, что состояние пациента критическое и рекомендовали перевести его в частный госпиталь.





До сих пор власти отказывались госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности.



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