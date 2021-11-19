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Зурабишвили приветствует перевод Саакашвили в военный госпиталь
19.11.2021 19:51
«Приветствую план перевода бывшего президента в военный госпиталь Гори, так как это место удовлетворяет все стандарты, как в направлении медицины, так и безопасности», — с таким заявление выступила президент Саломе Зурабишвили.
По её словам, решение о переводе полностью соответствует требованию ЕСПЧ, с которым согласился и сам Саакашвили, заявив, что в случае перевода в многопрофильную клинику прекратит голодовку.
«Также приветствую решение Элене Хоштария о прекращении голодовки.
Готовность оппозиции не проводить акции протеста у [здания] клиники является важной и правильной, как и решение некоторых партий о прекращении парламентского бойкота.
Сегодняшние решения являются шагом вперед, которые обеспечат стабильность и спокойствие общественности», — резюмировала президент.
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