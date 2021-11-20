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Детали медицинского плана реабилитации Михаила Саакашвили после голодовки станут известны сегодня
20.11.2021 13:40
Детали медицинского плана реабилитации после голодовки третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, находящегося в Горийском военном госпитале, станут известны сегодня.
По существующей на данный момент информации, сегодня по вопросу Саакашвили соберутся члены правительственного консилиума.
Предположительно, сегодня же будет достигнута договоренность относительно круга лиц, количества и режима посещения осужденного Михеила Саакашвили.
Напомним, вчера вечером бывшего президента реанимобилем доставили в Горийский военный госпиталь из 18-го Глданского медицинского учреждения в реанимацию.
В течение всей ночи по внешнему периметру и во дворе Горийского военного госпиталя шел монтаж дополнительных камер.
На территории Горийского военного госпиталя Минобороны, куда вчера поздно ночью был переведен из 18-го лечебного учреждения Михеил Саакашвили, с утра усилен контроль.
Внутренний периметр медицинского учреждения контролируется подразделениями военной полиции Министерства обороны. По внешнему периметру госпиталя же размещены полицейские группы МВД.
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