

Гиули Аласания: Саакашвили слаб и с трудом передвигается

22.11.2021 15:00





«То, что герой «Революции роз» лежит за решеткой, меня не радует, общество должно требовать свободы Саакашвили», — заявила мать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, посетившая его в Горийском военном госпитале.



По словам Аласания, Саакашвили слаб и с трудом передвигается.



«Ситуация намного лучше, чем в предыдущие дни. В целом он слаб. Судя по тому, что я видела, ему трудно ходить. Кажется, у него проблемы с мышцами. Реабилитация займет некоторое время. Медсестры, которых я видела, очень понравились и я осталась довольна. Вспомните, какой завтра день. Когда герой «Революции роз» лежит за решеткой, меня это никак не радует.



Он лежит в стационарном отделении, палата небольшая, но в этой клинике, наверное, больше нет возможности.



Мы как общество, что мы об этом думаем, разве нормально? Я говорила о свободе в целом. Врачи делают все возможное. Он мне ничего не поручал, о чем-то думает про себя. Условия здесь, по сравнению с тем, что были, конечно, лучше.



Я желаю свободы Михеилу Саакашвили, и общество должно требовать того же. Мы перешли в какой-то маразм», — заявила Аласания.



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