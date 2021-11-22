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Гиули Аласания: Саакашвили слаб и с трудом передвигается
22.11.2021 15:00
«То, что герой «Революции роз» лежит за решеткой, меня не радует, общество должно требовать свободы Саакашвили», — заявила мать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, посетившая его в Горийском военном госпитале.
По словам Аласания, Саакашвили слаб и с трудом передвигается.
«Ситуация намного лучше, чем в предыдущие дни. В целом он слаб. Судя по тому, что я видела, ему трудно ходить. Кажется, у него проблемы с мышцами. Реабилитация займет некоторое время. Медсестры, которых я видела, очень понравились и я осталась довольна. Вспомните, какой завтра день. Когда герой «Революции роз» лежит за решеткой, меня это никак не радует.
Он лежит в стационарном отделении, палата небольшая, но в этой клинике, наверное, больше нет возможности.
Мы как общество, что мы об этом думаем, разве нормально? Я говорила о свободе в целом. Врачи делают все возможное. Он мне ничего не поручал, о чем-то думает про себя. Условия здесь, по сравнению с тем, что были, конечно, лучше.
Я желаю свободы Михеилу Саакашвили, и общество должно требовать того же. Мы перешли в какой-то маразм», — заявила Аласания.
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