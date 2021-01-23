

Протестующие против ограничений перекрыли дорогу у мэрии Тбилиси

23.01.2021 16:49





Молодежное крыло «Лейбористской партии» провело протестную акцию у мэрии Тбилиси, требуя возобновления работы общественного транспорта.



На митинге собралось несколько десятков человек. Они обвязались металлической цепью и перекрыли въезд на паркинг мэрии. Не обошлось без инцидентов. Протестующие отказывались освободить проезжую часть, полицейские оттеснили их на тротуар.



«Мы требуем снятия регуляций, которые коснулись обедневшего населения. Пусть Каха Каладзе вместе с другими чиновниками и министрами ходит на работу каждый день пешком десятки километров и посмотрит, как живут обычные люди», — сказал один из участников акции Мамука Джугели.



К этому времени акция уже завершена.



В трех крупнейших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, общественный транспорт не возобновит работу как минимум до 1 марта. Это решение правительства среди населения подвергли серьезной критике. В ближайшие дни в грузинской столице планируется еще несколько протестных акций с требованием снятия соответствующих ограничений.



В межведомственном координационном совете отмечают, что показатель выявляемости – это один из основных критериев в процессе смягчения ограничений. Сейчас он превышает 6% — за последние сутки в стране провели более 16,2 тысячи тестов на коронавирус, выявлено было 998 новых случаев заражения.



Власти заявляют, что говорить о безопасном открытии школ, общественного транспорта и другой «высокоактивной общественной деятельности» можно будет только тогда, когда показатель выявляемости опустится до 4-5%.





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