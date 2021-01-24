

Участники акции дали правительству 48 часов на снятие ограничений

24.01.2021 17:47





У администрации правительства Грузии завершилась акция с требованием снять ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Часть участников акции присоединятся к акции в парке Мзиури, на которой требуют восстановления учебного процесса в аудиториях.



Протестующие дали правительству 48 часов на снятие ограничений, введенных на горнолыжных курортах Грузии, в противном же случае, как одну из версий они рассматривают пикетирование правительственных ведомств.



«Мы требуем открытия горнолыжных курортов, снятия тех утопических ограничений, которые всем вредят. Сейчас мы работаем над тем вопросом, какими будут наши следующие шаги, в том случае, если власти не прислушаются к нам. Как одна из версий рассматривается пикетирование и через 48 часов все будет анонсировано», - отметил один из организаторов акции Гега Салуквадзе.



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