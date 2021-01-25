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NDI: 60% опрошенных положительно оценивают эффективность правительства в борьбе с пандемией коронавируса
25.01.2021 12:55
На вопрос, как бы вы в целом оценили действия правительства Грузии в борьбе с пандемией коронавируса, 60% респондентов думают, что власть справляется с данным вызовом хорошо. 33% заявили, что правительство плохо справляется с пандемией, а 7% — не знают.
Оценка деятельности правительства повысилась по сравнению с данными за ноябрь. На вопрос — Как бы вы оценили деятельность действующей власти? Число респондентов, хорошо оценивающих деятельность правительства, увеличилось с 30 до 50%. По сравнению с ноябрем, количество отрицательных ответов снизилось с 64 до 38%. На вопрос 11% опрошенных ответили, что не знают.
По информации NDI, опрос проводился 17-24 декабря 2020 года в масштабах всей Грузии (кроме оккупированных территорий) на основе репрезентативной выборки из 2053 телефонных интервью среди совершеннолетнего населения страны. Средняя погрешность опроса составляет ±1,1%. Респонденты были выбраны путем набора случайного телефонного номера.
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