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NDI: 46% опрошенных положительно оценивают деятельность премьер-министра


25.01.2021   12:57


Согласно опросу NDI, 46 процентов респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра Грузии Георгия Гахария (очень хорошо или хорошо). Работу премьер-министра средне оценивают 32%, отрицательно (плохо и очень плохо) — 17%.

Оценка деятельности премьера по сравнению с ноябрем увеличилась с 21 до 46%.

Центральная избирательная комиссия находится на втором месте среди институтов, деятельность которого хорошо или очень хорошо оценивают 24%, средне — 27%, плохо и очень плохо — 31%.

Деятельность парламента положительно оценивают 15% респондентов, средне — 34%, отрицательно — 35%.

Деятельность президента Саломе Зурабишвили оценивают хорошо или очень хорошо — 14%, средне — 34%, плохо или очень плохо — 35%.

По информации NDI, опрос проводился 17-24 декабря 2020 года в масштабах всей Грузии (кроме оккупированных территорий) на основе репрезентативной выборки из 2053 телефонных интервью среди совершеннолетнего населения страны. Средняя погрешность опроса составляет ±1,1%. Респонденты были выбраны путем набора случайного телефонного номера.

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