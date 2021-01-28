

В Грузии разразился скандал из-за ксенофобской проповеди священника, пожелавшего смерти детям

28.01.2021 14:05





Проповедь священника Чиатурской и Сачхерской епархии, протоиерея Тадеоза Саралидзе, вызвала в Грузии волну негодования.



С солеи храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Чиатура Саралидзе сделал ряд ксенофобских заявлений: он озвучил несколько теорий заговоров, заявив, что «армяне и евреи не могут быть в нашей власти».



Священник, который служит в церкви уже более 20 лет, в своих обращениях к пастве также романтизирует криминал и ставит в пример «воров в законе». Более того, батюшка не скрывает, что в прошлом и сам был вхож в криминальную среду.



Саралидзе не отказался от языка ненависти и тогда, когда высказывался на тему воспитания детей. Он назвал подростков «паразитами», которые «сидят в телефонах» и «не годятся ни в спорте, ни в церкви». «Не лучше ли им умереть маленькими, чем вырасти и стать ослами», — добавил он.



Трансляция воскресной проповеди протоиерея велась в Facebook. За четыре дня запись посмотрели тысячи пользователей, сотни из них резко осудили Тадеоза Саралидзе, кто-то даже назвал его «служителем тьмы».



Самыми болезненными для большинства комментаторов оказались высказывания священника в адрес детей. Родители недоумевают, как в условиях дистанционного обучения священнослужитель мог пожелать смерти детям, привязанным к телефонам и к компьютерам.



Теологи подвергли высказывания протоиерея строгой критике, призвав патриархию Грузии незамедлительно отлучить его от церкви. Они указали, что в последнее время в стране участились случаи использования языка ненависти в проповедях. .



«Исходя из тяжести факта, думаю, что обязательно нужно отлучить его [Тадеоза Саралидзе] от церкви, поскольку он уже много лет делает довольно деструктивные заявления», — заявил теолог Георгий Тигинашвили.



После шума в СМИ и социальных сетях, тему пришлось прокомментировать митрополиту Чиатурскому и Сачхерскому Даниилу (Датуашвили). Епископ Грузинской православной церкви сказал, что не знал о том, что проповеди Саралидзе транслируются в Facebook. Он допустил, что в отношении священника примут определенные санкции, предусмотренные церковным правом.



«Когда я ознакомился, все это мне очень не понравилось… Что касается конкретного решения, мы будем действовать на основании церковного закона», — сказал Датуашвили журналистам.



Сам Тадеоз Саралидзе не давал комментарии журналистам и не появлялся на службах в храме. Накануне он распространил заявление на фейсбук-странице чиатурской церкви Рождества Богородицы.



Священник раскаивается и просит прощения у своего архиерея за то, что он проповедовал на некоторые темы без его благословения. Одновременно Саралидзе признает, что его заявления были неккоректными.



«Эта проповедь была некорректной, попала в соцсеть и вызвала большое возмущение в обществе. Я признаю, что были допущены ошибки в национальном, социальном и педагогическом плане, из-за чего прошу прощения у патриарха и всего общества», — написал Саралидзе.



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