

Забастовка сотрудников GWP — увольнение протестующих как показательное наказание

28.01.2021 15:46





Четвертый день длится забастовка сотрудников водопроводной компании Georgian Water and Power (GWP). По словам сотрудников, компания обещала частично удовлетворить их требования, на что они согласились.

Однако, по их словам, компания отказалась оставить на работе 13 человек, которые являлись активными участниками акции протеста и общались с СМИ. А без них, другие протестующие отказываются возвращаться к работе.



В каких условиях работают сотрудники GWP? Каковы их требования? Что говорит компания? Что ожидает потребителей, если протесты не прекратятся?

По словам сотрудников, требования были следующие:

• Равное распределение заработной платы и увеличение размера оплаты труда;

• Рабочая среда: гардеробная, душ, обустройство туалета;

• Защита трудовых прав — оплачиваемый отпуск, страховка и др.



Краткосрочный компромисс



Как рассказывают Netgazeti сотрудники GWP, 26-27 января в результате переговоров компания согласилась выполнить часть требований таких как равное распределение заработной платы и улучшение условий труда.



«Мы обсудили и решили, что должны согласиться», — сказал Netgazeti один из сотрудников.

Пресс-центр GWP 27 января выступил с заявлением, в котором говорилось, что в результате переговоров с администрацией, достигнуто соглашение, что работа будет продолжена.



Однако, как рассказали нам сотрудники, руководство также заявило, что «13 активистов участвующих на митинге и выступавших в СМИ, будут уволены».



Показательное наказание



Компания сообщила в заявлении от 27 января, что «администрация примет соответствующие меры против небольшой группы, которая совершала «агрессивные, насильственные и другие противоправные действия».



Компания еще не ответила на уточняющий вопрос Netgazeti о том, входят ли эти 13 человек в эту группу и почему их увольняют.



Они также не уточнили, что подразумевается под «агрессивными, насильственными и другими противоправными действиями».



В среду, 27 января, сотрудники GWP уже не были так общительны с представителями СМИ, как в предыдущие дни. Никто не хотел показывать свое лицо перед камерой. Netgazeti также дали интервью на условиях анонимности:



«Эти 13 человек увольняют, для примера, тем кто остался и продолжит работать. Мол, будем наказывать всех, кто чего-то требует», — сказал нам один из сотрудников.



Другой сотрудник выразил благодарность активистам: «13 мужчин — немалое количество, за ними 13 семей, 13 и более детей, и очень много людей остаются голодными. Эти 13 человек, стояли рядом с нами. У них та же боль, те же потребности и те же проблемы. Им тоже голодно и холодно. Эти 13 человек должны оставить на работе, хотя бы потому, что они взяли на себя инициативу и стали голосом 200 человек.

Протест продолжается



27 января к протестующим пришли представители независимого профсоюза «Сеть солидарности», они ознакомились с их требованиями, а затем встретились с администрацией компании.



Юрист сети «Солидарность» Давид Омсарашвили, после встречи, заявил Netgazeti, что встреча не принесла результатов: «Требования сотрудников не были учтены. По словам руководства, они не будут продлевать трудовой или служебный контракт с несколькими протестующими».



По словам Омсарашвили, компания разрешает другим сотрудникам продолжить работу, но они уже отказались это сделать — вернуться на работу без тех 13 человек.



По словам сотрудников, им дали время до 17:00 часов 27 января, чтобы они вернулись к работе, в противном случае им угрожали увольнением. Акция не прекращалась.



Как сказал Давид Омсарашвили, Инспекция труда должна быть вовлечена в этот процесс, и государство также должно вмешаться: «В условиях пандемии очень многие остаются без зарплаты, и важно, чтобы государство играло роль посредника».



По словам юриста, организация изучит контракты сотрудников и разработает стратегию борьбы.

Права потребителей



Компания заявляет, что «стабильное водоснабжение столицы не подвергнется опасности» и что она «продолжает работать в обычном режиме, без перебоев, включая запланированные работы и неотложные работы компании по обеспечению стабильности системы водоснабжения».



Рабочие говорят, что это не так: «Оборудование в нашем гараже перестало работать. Сегодня пришли две женщины, у нас уже неделю не было воды, давай, задержка есть».



Насколько сильно пострадают потребители, которые потеряли воду из-за некоторых задержек и не смогут отремонтировать ее после забастовки? Особенно на фоне того, что с 1 января 2021 года счет за воду увеличился на 17 тетри за кубометр?



Защитник прав потребителей энергетический омбудсмен Саломе Вардиашвили заявила Netgazeti, что тема внутреннего управления компанией выходит за рамки ее компетенции и не входит в конкретный вопрос, но отметила следующее:



«Единственное обязательство компании — предоставлять клиентам надлежащие услуги. Следовательно, если обслуживание каким-либо образом ухудшится, мы будем иметь претензии и запрашивать объяснения. Изменения не должны приводить к ухудшению качества обслуживания», — сказал она.



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