

Началась выдача компенсаций в 200 лари сотрудникам по найму

28.01.2021 17:02





По данным Государственного агентства содействия трудоустройству, продолжается выдача адресной социальной помощь гражданам, в том числе гражданам, потерявшим работу в результате второй волны пандемии.



По данным ведомства, на сегодняшний день уже осуществлены первые зачисления помощи в размере 200 лари. Компенсация будет зачислена 106 080 лицам, в размере 21 216 000 лари.



«Согласно антикризисному экономическому плану правительства Грузии, с января 2021 года граждане, трудоустроенные по найму и оставшиеся без работы будут получать ежемесячную помощь в размере 200 лари в течение 6 месяцев. Право на компенсацию имеют лица, проработавшие с января 2020 года по ноябрь 2020 года в течение любых двух или более месяцев и получавшие зарплату в течение этого периода и не получавшие зарплату в течение одного или нескольких месяцев с декабря 2020 года по февраль 2021 года. Сотрудник, нанятый во время распространения коронавируса, находящийся в отпуске по беременности, родам и уходу за ребенком, а также усыновлению новорожденного, имеет право на компенсацию в размере 200 лари», — говорится в информации.



Целевая государственная программа по облегчению ущерба, вызванного новым коронавирусом (SARS-COV-2) (COVID-19), распространяется на граждан Грузии, иностранных граждан с постоянным видом на жительство или физических лиц без гражданства, а также физических лиц со статусом беженца или с удостоверением временного проживания в рамках гуманитарного статуса.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





