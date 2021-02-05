

На акции у здания МИД Грузии произошло столкновение между полицией и протестующими

05.02.2021 19:00





Активисты проводят акцию у здания МИД Грузии в Тбилиси. Они протестуют против приговора вынесенного в Цхинвали гражданину Грузии Зазе Гахеладзе.



Движение «Сирцхвилиа» (в переводе с грузинского — «Стыдно»), выступившее организатором акции пишет, что «бездействие власти и фасадный интерес к этому делу является преступлением».



Во время акции произошло столкновение между полицией и активистами. Ситуация накалилась после того, как правоохранители попытались увести с места активиста Гиоргия Мжаванадзе. Им помешали другие участники протеста.



На акции также находится оппозиционный политик Элене Хоштария. По ее утверждению, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии говорила семье Гахеладзе не проявлять активность и не понимать шум вокруг этого дела.



«Безусловно, Россия нарушает права человека на нашей территории при любом правительстве. Однако важно, что делает наше правительство — увеличивает или уменьшает шансы подобного развития событий. В этом конкретном случае мы прямо указываем на СГБ. Ведомство говорило семье не поднимать шум. Мы планировали акции несколько месяцев назад, но семью просто запугали, им говорили, не стоит озвучивать, не стоит проявлять активность, не стоит светиться с оппозицией. Не в оппозиции тут дело. Пускай нас не трогают, но шум это возможность привлечь внимание международного сообщества и задействовать инструменты, которые уменьшат страдание этих людей», — сказала она Netgazeti.



Хоштария отметила, что громкие открытые разговоры о проблеме, хоть и не являются гарантией успеха, но остаются единственным путем к достижению их разрешения. Она отметила, что протесты продолжаться, дабы привлечь внимание тогда, «когда этого не делает правительство».



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