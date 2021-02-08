

Теологи заявляют о заговоре против Илии Второго

08.02.2021 17:11





Заседание Священного Синода Грузинской православной церкви (ГПЦ) назначено на 11 февраля 2020 года, говорится в распространенном сегодня сообщении патриархии Грузии.



Правящие архиереи Церкви соберутся под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго впервые за полтора года. В патриархии не уточняют, какие темы должен обсудить синод, однако теологи уже распространили чрезвычайное заявление по поводу анонсированного заседания. Ассоциация религиоведов Грузии утверждает, что на повестку будет вынесен вопрос о смещении Илии Второго и назначении новым предстоятелем ГПЦ патриаршего местоблюстителя, митрополита Сенакского и Чхороцкуского Шио (Муджири).



Теологи ссылаются на конфиденциальные источники. Они утверждают, что назначенное заседание Священного Синода и его формат стали следствием заговора «группы грузинских епископов-русофилов» и указаний руководства Русской православной церкви.



В ГПЦ поспешили опровергнуть эту информацию. Руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе назвал скандальные заявления теологов «фантазиями».



«Я очень прошу журналистов, не задавайте мне вопросов по поводу фантазий, о которых они здесь пишут», — написал Джагмаидзе на своей странице в Facebook.



Священный Синод — это собрание высокопоставленных священнослужителей Грузинской православной церкви, которые принимают решения о ее управлении. Всего в этой структуре 46 человек. Традиционно синод собирается два раза в год — после Пасхи и во время рождественского поста, однако этот график давно нарушен. Последнее заседание прошло 31 октября 2019 года.



Его назначили вскоре после скандала, вызванного заявлением одного из самых влиятельных священнослужителей ГПЦ, архиепископа Иаков (Якобашвили). Он обвинил премьер-министра Грузии, а также других высокопоставленных чиновников в попытке свержения Илии Второго, а священнослужителей высокого ранга — в планировании покушения на патриарха.



На первый взгляд сенсационное заявление Якобашвили отошло на второй план, когда стало известно об итогах заседания 31 октября. Тогда митрополит Чкондидский Петре (Цаава) был отлучен от управления епархией и членства Священного Синода «за неоднократные оскорбления и клевету» в адрес Илии Второго и других членов руководящего органа ГПЦ.



Сам Цаава заявил журналистам, что был отстранен от сана архиерея, так как «уличил в грехе педерастии и мужеложества Грузинскую православную церковь».



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