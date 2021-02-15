

Главным тренером сборной Грузии по футболу назначен француз Вилли Саньоль

15.02.2021 19:45





Футбольную сборную Грузию возглавит 43-летний французский специалит Вилли Саньоль (Willy Sagnol). Он был утвержден на пост главного тренера сборной Исполнительным комитетом Федерации футбола Грузии 15 февраля.



Дебют французского специалиста в сборной Грузии состоится 25 марта 2021 года. В этот день сборная Грузии в рамках квалификационного этапа чемпионатам мира 2022 года будет играть со сборной Швеции.



Новый тренер сборной Грузии в своей футбольной карьере становился вице-чемпионом мира в составе сборной Франции (2006), а также дважды становился обладателем Кубка Конфедерации (2001,2003).



Вилли Синьоль выигрывал Лигу чемпионов УЕФА в составе мюнхенского "Байерна" (2001) и пять раз титул чемпиона Германии (2001, 2003, 2005, 2006, 2008). В 2011-2013 годах он занимал пост технического директора сборной Франции. В 2013-2014 годах был главным тренером сборной Франции до 21 года. В 2014-2016 годах Вилли Синьоль тренировал французский клуб "Бордо".



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