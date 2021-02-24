

Полный список ограничений, которые планируется упразднить с 25 февраля

24.02.2021 15:04





Некоторые ограничения, введенных с целью превенции коронавируса в Грузии, были ослаблены.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после закрытия Межведомственного координационного совета.



Предлагаем полный список ограничений, которые отменяют в Грузии:



• с завтрашнего дня, 25 февраля, на горных курортах будут открыты гостиницы в полном соответствии с действующими эпидемиологическими нормами и регуляциями;

• канатные дороги на горных курортах будут открыты с 8 марта, также в полном соответствии с эпидемиологическими нормами и регуляциями;

• междугородний транспорт заработает с завтрашнего дня, 25 февраля;

• рестораны возобновят функционирование в закрытых пространствах с 1 марта в Батуми, кроме выходных, а с 8 марта в остальных частях Грузии;

• кроме того, ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00 остается в силе;

• рестораны должны будут строго следовать установленным рекомендациям и стандартам в закрытых пространствах, что будет строго контролироваться соответствующими учреждениями;

• с 1 марта будет возобновлено проведение конференций и тренингов согласно соответствующему регламенту;

• тренажерные залы возобновят работу с 15 марта в соответствии с регламентом;

• дошкольные учреждения, как государственные, так и частные, восстановят функционирование с 1 марта, при условии обязательного тестирования 20% сотрудников на коронавирус раз в две недели;

• высшие и профессиональные учебные учреждения с 1 марта смогут возобновить клиническую, практическую, лабораторную деятельность и проводить экзамены в очном (не дистанционном) формате, а с 15 марта восстановится учебный процесс в аудиториях;

• школьные кружки также заработают с 15 марта;

• музеи и библиотеки возобновят работу с 1 марта;

• театры, спортивные клубы, профессиональные ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки с 15 марта, а полностью возобновить деятельность (театрализованные представления, спортивные соревнования в присутствии зрителей) станет возможно с 1 апреля;

• розничная торговля непродовольственными товарами (по субботам и воскресеньям), как в торговых центрах (моллах), так и на рынках, возобновится с 8 марта;





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