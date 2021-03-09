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Журналиста, пострадавшего в результате инцидента в Чкондидской епархии, перевезли в Тбилиси
09.03.2021 12:35
Журналиста, пострадавшего в результате произошедшего в Чкондидской епархии инцидента, перевезли поздно ночью в Тбилиси. Как сообщил журналистам дежурный врач Мартвильской больницы Леван Кобаладзе, у него перелом четвертого поясничного позвонка и требуется лечение в специализированной клинике.
Для справки, вчера в Чкондидской епархии между недовольными духовными лицами и владыкой Стефаном проходила встреча. На встрече присутствовали и те два дьякона, которым запретили участие в священнослужении.
Прихожане, собравшиеся на улице у резиденции, хотели войти в комнату, где проходила встреча. Духовные лица не позволяли им этого сделать. Во время потасовки обрушились перила балкона и около 10 человек упали со второго этажа. Пострадали несколько представителей медиа.
Владыка Стефан уже несколько месяцев руководит Чкондидской епархией. 7 марта митрополит Чкондидский Стефан (Калиаджишвили) запретил участвовать в священослужении двум дьяконам епархии – Константину Габисония и Петру Гудушаури.
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