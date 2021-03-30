|
|
|
В Чкондидской епархии 11 священнослужителей отлучены от причастия
30.03.2021 13:55
Митрополит Чкондидский Степане запретил одиннадцати священнослужителям, выступавшим в поддержку бывшего митрополита Чкондидского Петре «принимать участие в попытках разделить Грузинскую православную церковь и не подчиняться ей», а также участвовать в обряде причастия.
От причастия отлучены монахи Васили Гвилава, Амвроси Схулухия, Давид Хелая, Маркоз Цулая, Микаэл Джалагония, монахиня Сосана Болквадзе и другие.
Согласно распоряжению митрополита, причастие запрещено также «принимавшим участие в нападении на резиденцию Митрополита Чкондидского и в оскорблении священника».
«Возвращение права на причастие будет возможно на основании раскаяния, написанного на имя Митрополита Чкондидского Степане», — говорится в постановлении.
Другим распоряжением митрополита монахиня Сосана Болквадзе снята с должности настоятеля монастыря Святой Нино в Мартвили. Согласно приказу, монахиня «произвольно присвоила» звание настоятеля. По словам Сосаны Болквадзе, ее избрали сами монахини, после того как предыдущий настоятель монастыря Тамар Гамкрелидзе покинула Чкондидскую епархию вместе с митрополитом Петресом. Настоятельницей монастыря назначена Наталия Кереселидзе.
В приказе митрополита Чкондидского не указывается причина освобождения Сосаны Болквадзе, однако монахини называют одной из причин отказа Сосаны Болквадзе упоминать патриарха в своих молитвах.
Напомним, Петре Цаава ранее являвшийся митрополитом Чкондидской епархии был отправлен в отставку «за неоднократное оскорбление» Патриарха и Священного Синода.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна