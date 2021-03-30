

В Чкондидской епархии 11 священнослужителей отлучены от причастия

30.03.2021 13:55





Митрополит Чкондидский Степане запретил одиннадцати священнослужителям, выступавшим в поддержку бывшего митрополита Чкондидского Петре «принимать участие в попытках разделить Грузинскую православную церковь и не подчиняться ей», а также участвовать в обряде причастия.



От причастия отлучены монахи Васили Гвилава, Амвроси Схулухия, Давид Хелая, Маркоз Цулая, Микаэл Джалагония, монахиня Сосана Болквадзе и другие.



Согласно распоряжению митрополита, причастие запрещено также «принимавшим участие в нападении на резиденцию Митрополита Чкондидского и в оскорблении священника».



«Возвращение права на причастие будет возможно на основании раскаяния, написанного на имя Митрополита Чкондидского Степане», — говорится в постановлении.



Другим распоряжением митрополита монахиня Сосана Болквадзе снята с должности настоятеля монастыря Святой Нино в Мартвили. Согласно приказу, монахиня «произвольно присвоила» звание настоятеля. По словам Сосаны Болквадзе, ее избрали сами монахини, после того как предыдущий настоятель монастыря Тамар Гамкрелидзе покинула Чкондидскую епархию вместе с митрополитом Петресом. Настоятельницей монастыря назначена Наталия Кереселидзе.



В приказе митрополита Чкондидского не указывается причина освобождения Сосаны Болквадзе, однако монахини называют одной из причин отказа Сосаны Болквадзе упоминать патриарха в своих молитвах.



Напомним, Петре Цаава ранее являвшийся митрополитом Чкондидской епархии был отправлен в отставку «за неоднократное оскорбление» Патриарха и Священного Синода.



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