

В Грузии запущен проект по борьбе с дезинформацией о ковид-вакцинах

05.04.2021 15:06





В Грузии стартовал проект #StopDistribution. Его цель противостоять распространяемой дезинформации о ковид-вакцинах.



«Дезинформация распространяется как вирус. А когда о ковид-вакцине рассказывают ложную историю, распространяется и вирус», — считают в Ассоциации реформ Грузии, которая является автором проекта Factcheck.ge.



На платформе Factcheck.ge запущена кампанию #StopDistribution, в рамках которой создан чат-бот FactChat.



Цель бота — предоставить пользователю надежную, проверенную информацию и научить отличать пропагандистские или фальшивые истории от достоверной информации.



Тут же можно будет узнать всю полезную информацию о вакцинации.



FactChat имеет и образовательную функцию — в развлекательном формате с использованием разнообразных аудиовизуальных материалов происходит информирование пользователей о текущих пропагандистских нарративах и методах, используемых злоумышленниками для распространения дезинформации, и обучение их тому, как не быть обманутыми.



«Постоянное объективное информирование населения повышает иммунитет от дезинформации. Мы хотим предоставить необходимую информацию по этой теме как можно большему количеству людей, чтобы грузинское общество стало более защищенным и не вводилось в заблуждение пропагандистскими сообщениями, которые так активно распространяются нашими оппонентами», — заявили в организации.

Команда Factcheck.ge также ищет и проверяет фейковые новости, распространяемые в социальных сетях (Facebook и Instagram).



Factcheck.ge является членом Международной сети проверки фактов (IFCN) и партнером Facebook.

«С FactChat вы можете остановить распространение самостоятельно. Если вы не уверены, насколько достоверным является сообщение, которое вы читаете, вы можете отправить ссылку боту. Команда Factcheck.ge проверит ссылку, и FactChat скоро свяжется с вами», — указано в заявлении организации.



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