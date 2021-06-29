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В Грузии подтверждены новые случаи заражения "индийским штаммом"


29.06.2021   12:45


В Грузии подтверждено 7 новых случаев штамма «дельта», - заявил Амиран Гамкрелидзе после заседания Координационного совета.

«Количество подтвержденных случаев дельта-штамма в Грузии увеличилось, вчера в лаборатории было подтверждено 7 новых случаев. Примерно 10-15 процентов случаев в Грузии могут быть дельта-штаммом или так называемым «индийским вирусом», - сказал глава Национального центра по контролю над заболеваниями.

К настоящему времени в Грузии лабораторно подтверждено 20 случаев штамма «дельта».

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