

В Грузии подтверждены новые случаи заражения "индийским штаммом"

29.06.2021 12:45





В Грузии подтверждено 7 новых случаев штамма «дельта», - заявил Амиран Гамкрелидзе после заседания Координационного совета.



«Количество подтвержденных случаев дельта-штамма в Грузии увеличилось, вчера в лаборатории было подтверждено 7 новых случаев. Примерно 10-15 процентов случаев в Грузии могут быть дельта-штаммом или так называемым «индийским вирусом», - сказал глава Национального центра по контролю над заболеваниями.



К настоящему времени в Грузии лабораторно подтверждено 20 случаев штамма «дельта».



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