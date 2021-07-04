

В Ткибули продолжается забастовка шахтеров

04.07.2021 12:58





В Ткибули продолжается забастовка шахтеров. Шахтеры не идут работать в шахту и требуют увеличения зарплаты на 300 лари.



Бастующие шахтеры собрались у шахты им. Миндели и ждут решения компании.



В компании «Сакнахшири» (Грузуголь) заявляют, что вчера собрался консультативный совет, и они обсудили требование шахтеров. Компания предлагает шахтерам увеличение зарплаты по бонусной системе.



По информации председателя первичного профсоюза шахтеров Гаги Исакадзе, сегодня планируется проведение встречи шахтеров и представителей администрации компании, на которой будут рассмотрены требования шахтеров.



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